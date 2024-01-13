Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,562.60
BTC/USDT
43,147.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki yüzlerce ailenin çadırını su bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları dolayısıyla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yüzlerce ailenin çadırı su altında kaldı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki yüzlerce ailenin çadırını su bastı

İdlib

İdlib'de sağanak sonucu taşkınlar, Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin kaldığı bazı kampları olumsuz etkiledi.

Suriye Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, İdlib'in kuzeyindeki Atme köyünde sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin çadırını su bastı.

Şiddetli yağışlar ayrıca İdlib'deki Keferlusin, Emel, Beşir, Akrabun, Ameen, Assad ve İhsan bölgelerinde etkili oldu.

Kampların bulunduğu bölgelere sivil savunma ekipleri sevk edildi, su tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
"Türkiye güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyecek"

Benzer haberler

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki yüzlerce ailenin çadırını su bastı

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki yüzlerce ailenin çadırını su bastı

İdlibli grafiti sanatçısından İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Filistinli gazeteci Dahduh'a destek

İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor

Suriye ordusunun, İdlib'e saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye ordusunun, İdlib'e saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti
Esed rejimi ve Rusya'nın Aralık 2023'te İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil öldü

Esed rejimi ve Rusya'nın Aralık 2023'te İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil öldü
Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü, 15 sivil yaralandı

Suriye ordusunun İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü, 15 sivil yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet