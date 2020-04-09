İdlib'de Kovid-19 nedeniyle başlayan uzaktan eğitimden verim alınamıyor
Suriye'nin İdlib kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim başlasa da defalarca yerinden edilmiş, temel ihtiyaç malzemelerine muhtaç sivillerin çocukları bu imkandan da yararlanamıyor.
İdlib
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de savaş şartlarına rağmen dünyadaki Kovid-19 tedbirleriyle uyumlu olarak, uzaktan eğitime başlandı.
Ermenaz beldesinde yer alan 150 ailenin yaşadığı Zeytin Dalı isimli çadır kampta matematik öğretmeni Muhammed Ahmet, savaş ortamında uzaktan eğitimi AA muhabirine anlattı.
Ahmet, "Çocukların ve ailelerin sağlığı için öğrencilerin bir araya gelmelerini engelleyerek, kamera karşısında ders anlatmaya başladık." dedi.
Ailelerle, derslerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığını belirten Ahmet, savaş, bombardıman ve bunların yol açtığı göç nedeniyle çadırlarda barınan öğrencilerin eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.
Cep telefonu olmayana uzaktan eğitim yok
Defalarca yerinden edilmiş ve ortaokul öğrencisi velisi Humuslu Ebu Halit Humusi de "Çocuklarımın eğitim görmesini istiyorum. Uzaktan eğitime başlandı. Ancak benim cep telefonum bile yok." ifadelerini kullandı.
Humusi, "Telefon almak için de imkanım yok. Evimdeki akü zaten motosiklet aküsüdür. Sadece aydınlatmak için yeterli geliyor. Şu an o da bozuldu." diye konuştu.
Humusi'nin oğlu Muhammed de, "Virüs yüzünden okula gidemez olduk. Dersler telefon üzerinden verilmeye başlandı. Ancak babamın telefonu yok." ifadelerini kullandı.
İdlib'de durum
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.
Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi. Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.
Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.