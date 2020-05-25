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Dünya

İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar parklara akın etti.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 25.05.2020
İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor Fotoğraf: Muhammed Said / AA

İdlib

İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan siviller, Ramazan Bayramı'nı, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonra sağlanan kısmı güven ortamında karşıladı. İdlib'in Eriha ilçesindeki çocuklar, aileleri ile bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar, parklara akın etti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çocuklar, ateşkesin sağladığı güven ortamında Ramazan Bayramı dolayısıyla parklarda bir araya geldi.

TRT Arapça kameralarına yansıyan görüntülerde, onlarca İdlibli çocuk, kurulan parkta doyasıya eğlendi.

Görüntülerde, bazı çocukların oyuncak trenle şehir turu attığı da görüldü.


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