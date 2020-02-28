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BMGK, Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanıyor Suriye'de etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve vurulan rejim hedeflerine ait yeni görüntüler - VTR
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Dünya

İdlib'de 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından, rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar ve 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Esin Işık   | 28.02.2020
İdlib'de 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.


İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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