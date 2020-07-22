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Dünya

İdlib'de 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildi.

Ömer Olcay   | 22.07.2020
İdlib'de 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

                    

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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