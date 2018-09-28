İSTANBUL

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nundan (İDDEF) yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde, kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında, Kur'an-ı Kerim yarışması düzenlendi.

İDDEF'in yaz kursunda 870 öğrenci eğitim alırken, yarışmaya 600 öğrenci katıldı.

Yarışmada birinci olan kız ve erkek öğrencilere, yüz bin GineFrangı, rahle ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kursa katılan tüm öğrencilere karne şeklinde notları, Kur'an-ı Kerim'i okurken nereye kadar gelebildiği ve nerede kaldığını gösteren belgeler verildi.

Öğrenciler gelecek yıl yaz kursuna tekrar bu belgelerle kayıt yaptırabilecek ve kaldıkları yerden başlayabilecek.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç