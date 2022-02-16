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Dünya

İDDEF, "3. İyilik Treni" ile Afganistan'a yardımları sürdürüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'a yola çıkmaya hazırlanan "Üçüncü İyilik Treni" ile bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 16.02.2022
İDDEF, "3. İyilik Treni" ile Afganistan'a yardımları sürdürüyor

İstanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'ndan (İDDEF) yapılan açıklamada, Afganistan’daki ihtiyaç sahipleri için başlatılan acil yardım kampanyasıyla ülkeye toplamda 93 ton insani yaşam malzemesi teslim edildiğini belirtildi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan 20 tonluk yardım malzemesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yola çıkan "İkinci İyilik Treni" kapsamında bölgeye 73 ton yardım malzemesi ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Cuma günü Afgan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen ürünlerinden oluşan 921 tonluk yardım malzememizi taşıyan toplam 45 konteynerlik İkinci İyilik Treni’ne 11 konteyner yani 73 ton 247 kilogram yardım malzemesi desteğinde bulunduk. Tüm hayırseverlerimizi zorluk içinde hayata tutunmaya çalışan Afgan kardeşlerimiz için yakın zamanda yola çıkacak olan Üçüncü İyilik Treni’ne bağışta bulunmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İDDEF’in Afganistan’da planlanan kalkınma projelerine destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Açlık ve sefaletin had safhada olduğu Afganistan'da çatışmalarla birlikte büyük bir yıkım yaşandığından dolayı Afganistan’daki ekiplerimizin Afgan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından medrese ve mescit onarımları, cami, su kuyusu ve köprü gibi kalkınma projeleri için de adım attık. Kardeşlerimizi, eğitim ve kalkınma yolundaki mücadelelerinde hayırseverlerimizin desteğiyle yalnız bırakmıyoruz." denildi.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor, "AFGANİSTAN" yazıp 7230’a SMS göndererek 10 lira bağış yapabiliyor.

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