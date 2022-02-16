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Dünya

AB ve Afrika Birliği liderleri 5 yıl aradan sonra bir araya gelecek

Zirvede liderler, Afrika'nın ekonomik kalkınması, aşı bağımsızlığı, enerjide dönüşümü ve güvenliği gibi konuları masaya yatıracak. İki gün sürecek toplantıların sonunda "2030 için Ortak Vizyon" içerikli ortak bildiri kabul edilecek.

Selen Temizer   | 16.02.2022
AB ve Afrika Birliği liderleri 5 yıl aradan sonra bir araya gelecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Afrika'nın ekonomik kalkınması, aşı bağımsızlığı, enerjide dönüşümü ve güvenliği gibi konuları görüşmek için iki günlük zirve toplantısında buluşacak.

AB ve Afrika Birliği liderleri ile üye ülkelerin temsilcileri, 17-18 Şubat'ta Brüksel'de 5 yıla yakın bir sürelik aradan sonra 6'ncı kez bir araya gelecek.

AB, zirveyi "yenilenmiş ve daha derin ortaklık" için fırsat olarak görürken bunun, her iki kıtanın da çıkarı temelinde kurulacağını ifade ediyor.

Zirvede liderlerin ele alacağı öncelikli konuyu ekonomi oluşturuyor. Bu kapsamda iklim değişikliği ve mevcut sağlık krizi gibi küresel sınamaları göz önüne alan Afrika-Avrupa Yatırım Paketi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Senegal ziyaretinde Afrika için 172 milyar dolarlık yatırım planını duyurmuştu.

Von der Leyen ayrıca 28 Ekim 2021'deki açıklamasında, AB'nin 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini ve bunların büyük kısmının ihraç edileceğini vurgulamış, AB-Afrika Zirvesi'nin ana konusunun, kıtanın aşı bağımsızlığına kavuşturulması olacağını bildirmişti.

Bunların dışında liderlerin ayrıca yenilenmiş barış ve güvenlik yapısı vasıtasıyla istikrar ve güvenliği de teşvik edecek araç ve çözümleri masaya yatırması öngörülüyor.

Bu çerçevede ekonomik kalkınma finansmanı, sağlık sistemleri ve aşı üretimi, tarım ve sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, göç, özel sektör desteği ve ekonomik bütünleşme, barış, güvenlik ve yönetim, iklim değişikliği, yeşil enerjiye geçiş, dijital dönüşüm gibi konuların iki günlük zirvenin gündemini oluşturması planlanıyor.

Bu alanlarda liderler yuvarlak masa toplantılarına katılırken konuların uzmanları da panellerde yer alacak.

Toplantının sonunda "2030 için Ortak Vizyon" mahiyetinde bir ortak bildiri kabul edilecek.

"AB'nin Afrika'nın en güvenilir ortağı olduğunu göstereceğiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Parlamento'daki hitabında, "Afrika'ya olumlu bir gözle bakmalıyız, sadece göç sorunlarının merceğinden değil. Afrika bizim için de fırsatlar barındıran, sayısız olanak sunuyor. Genç ve dinamik bir insan potansiyeline sahipler ve yenilenebilir enerjiler konusunda sınırsız olanaklara sahipler." diye konuştu.

AB ve Afrika Birliğinin "kesinlikle her konuda aynı fikirde olmadığını" ifade eden Borrell, temel konulardaki uzlaşmanın, yenilenmiş ve daha güçlü iş birliği için yeterli olacağını savundu. Borrell, "AB'nin Afrika'nın en güvenilir ortağı olduğunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Sahel'deki durum

Afrika'nın sorunlarının AB'nin de sorunu olduğunun altını çizen Borrell, Sahel bölgesindeki güvenlik krizine dikkati çekti.

Fransa ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Sahel'deki operasyonlarının akıbetinin de Zirve'de belli olması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki askeri operasyonlara ilişkin nihai kararını kamuoyuyla paylaşacağı tahmin ediliyor.

Borrell, sık sık AB'nin güvenliğinin Sahel'de başladığına yönelik değerlendirmeler yapıyor ve bu bölge ile daha fazla ilişki kurulması gerektiğine işaret ediyor.

Bir önceki AB-Afrika Birliği zirvesi, 29-30 Kasım 2017'de Fildişi Sahili'nde düzenlenmişti.

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