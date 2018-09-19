BELGRAD

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Soylu, "Bugün Balkanlar coğrafyasının en kadim şehri Belgrad'dayız. Mayıs ayından bu yana Stefanovic ile üç kez yüz yüze geldik ve birkaç kez telefonla konuştuk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, biraz önce güvenlik alanında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu konularında istişare ettiklerini ve ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten Soylu, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini çok daha iyi seviyelere taşıyacağını inandığımız niyet beyanını imzaladık. Sırbistan, barış ve istikrar konusunda Balkanlar'ın en kilit ülkesidir. Biz stratejik ortağımızla birlikte ilişkilerimizi yükseltmeye ve daha bir seviyeye getirmek için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

"Erdoğan ve Vucic, iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdı"

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini bildirerek, "Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki ikili dostluğun, iş birliğinin iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdığını beyan etmek isterim." dedi.

Türkiye'den Sırbistan'a gelen turistlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldığını ifade eden Soylu, Türkiye'den gelenlerin Sırbistan'ın doğa ve tarihi güzellikleri ve misafirperverliklerini birbirlerine anlattıklarını aktardı.

Soylu, Sırbistan'ın, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde "tereddütsüz bir duruş" sergilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimiz bu duruşu asla unutmayacak. Sırbistan'ın sonrasında yaptığı katkılar da asla unutulmayacak. Bizde bir söz var. 'Dost kara günde belli olur.' Bu milletimizin gönlünün derinliklerinde yerini etmiştir."

"Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak"

Sırp bakan Stefanovic de Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirterek, "İyi ilişkilerin sağlanmasında iki cumhurbaşkanı yeni bir dönem başlattı. İki ülke hükümeti ve ekonomisi de bu dönemi takip ediyor. Ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğimiz de son derece olumlu. Türkiye'den gelen turist sayısı birinci sırada." diye konuştu.

Suçla mücadelede iş birliği sağlanmasının önemine işaret eden Stefanovic, "Terör, yüksek teknoloji suçları ve göçmen sorunu dünya olarak mücadele etmeye devam edeceğimiz sorunlar ancak iyi iş birliği sayesinde bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Stefanovic, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kabul etmesini ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamasını saygıyla karşıladıklarını vurgulayarak, "İki bakan de bilişim suçlarıyla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu kararlaştırdık. Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak. Sırbistan gereken her alanda Türkiye'ye yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja