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Dünya

İç savaşın sürdüğü Sudan'da hava sahası kısmen açıldı

Sudan Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin doğusundaki hava sahasının kısmen açıldığını duyurdu.

Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
İç savaşın sürdüğü Sudan'da hava sahası kısmen açıldı

Hartum

Kurumdan yapılan açıklamada, Kızıldeniz eyaletine bağlı Port Sudan şehrindeki Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nın 15 Ağustos'tan itibaren sivil uçuşlara açıldığı belirtildi.

15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'da, tahliye ve insani yardım uçuşları dışında hava sahası kapalıydı.

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