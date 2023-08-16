İç savaşın sürdüğü Sudan'da hava sahası kısmen açıldı
Sudan Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin doğusundaki hava sahasının kısmen açıldığını duyurdu.
Hartum
Kurumdan yapılan açıklamada, Kızıldeniz eyaletine bağlı Port Sudan şehrindeki Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nın 15 Ağustos'tan itibaren sivil uçuşlara açıldığı belirtildi.
- Sudan'da iç savaş 5. ayına girdi
- Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
- Sudan iç savaşı, ağır tahribatlarla 100 günü geride bıraktı
- Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli çatışmalar yaşandı
15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'da, tahliye ve insani yardım uçuşları dışında hava sahası kapalıydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.