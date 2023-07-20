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Dünya

IBM'in geliri ikinci çeyrekte azaldı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi.

Dilara Zengin Okay  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
IBM'in geliri ikinci çeyrekte azaldı

Washington

IBM, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara indi. IBM 2022'nin ikinci çeyreğinde 15,54 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1,6 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,53 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,72 dolar olarak kaydedildi.

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