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Dünya

IBM, ABD'ye 5 yılda 150 milyar dolar yatırım yapacak

IBM, gelecek 5 yılda ABD'ye 150 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
IBM, ABD'ye 5 yılda 150 milyar dolar yatırım yapacak

New York

Şirketin açıklamasında, söz konusu yatırımın ekonomiyi canlandırmak ve IBM'in bilgi işlem alanındaki küresel liderlik rolünü hızlandırmak için yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, gelecek 5 yıl içinde ABD'ye 150 milyar dolar yatırım planının, ülkedeki kuantum bilgisayar üretimini ilerletmek için araştırma ve geliştirmeye 30 milyar dolardan fazla yatırım yapılmasını da içerdiği bildirildi.

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IBM'in, ülkenin en büyük teknoloji işverenlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin aynı zamanda dünyanın en büyük kuantum bilgisayar sistemi filosunu işlettiği ve kuantum bilgisayarlarını ABD'de tasarlamaya, üretmeye ve monte etmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bugün duyurulan yatırım planının IBM'in Amerikan inovasyonunun geleceğine olan bağlılığını teyit ettiği ve ABD ile dünyada yeni ekonomik fırsatları ateşleyeceği vurgulandı.

IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, konuya ilişkin değerlendirmesinde "114 yıl önce kuruluşumuzdan bu yana Amerikan istihdamıyla üretimine odaklandık ve bu yatırım ile üretim taahhüdüyle IBM'in dünyanın en gelişmiş bilgi işlem ve yapay zeka yeteneklerinin merkez üssü olmaya devam etmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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