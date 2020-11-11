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Dünya

IAEA: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, ''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' dedi.

Betül Yürük   | 11.11.2020
IAEA: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşan Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer programını açık uydu görüntüleri ve açık kaynaklardan izlemeye devam ettiklerini söyledi. 

''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' uyarısı yapan Grossi, Pyongyan'ın nükleer faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Grossi, Kuzey Kore'ye Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirme ve IAEA ile iş birliği çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise IAEA Direktörü Grossi'ye cevap vermekte gecikmedi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansını batılı ülkelerin siyasi aracı olmakla suçladı.

Kim, Kuzey Kore'nin IAEA tarafsız olmadığı sürece örgüt ile iş birliği yapmayacağını söyledi.

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