Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,561.30
BTC/USDT
42,935.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husiler, "Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceklerini" duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıkladı.

Mohammed Sameai, Halime Afra Aksoy  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Husiler, "Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceklerini" duyurdu

Sana

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin sözde hükümeti sabah saatlerinde kendilerine ait hedeflere düzenlenen saldırının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'i desteklemek için gerçekleştirdikleri saldırılar, bizi İsrail'e düzenlediğimiz askeri operasyonlar ile işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerini engellemekten alıkoymayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen saldırıların kesinlikle "cezasız" kalmayacağı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların "Yemen'in İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarının ve gemilerin geçişini engellenmesinin" etkisini ortaya koyduğu savunuldu.

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Bu sabah da ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtilmişti. Bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
"Türkiye güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyecek"

Benzer haberler

Husiler, "Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceklerini" duyurdu

Husiler, "Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceklerini" duyurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacak

İsveç'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Gazzeli kadın doktor, İsrail'in yerinden ettiği Filistinlileri kurduğu "klinik çadır"da tedavi ediyor

Gazzeli kadın doktor, İsrail'in yerinden ettiği Filistinlileri kurduğu "klinik çadır"da tedavi ediyor
BM raportörlerinden Adalet Divanında İsrail'e desteğini açıklayan Almanya'ya "soykırım" tepkisi

BM raportörlerinden Adalet Divanında İsrail'e desteğini açıklayan Almanya'ya "soykırım" tepkisi
Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davası, İsrail'i panikletti

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davası, İsrail'i panikletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet