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Dünya

Husiler: İsrail'de Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduk

Yemen'deki Husiler, ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nü balistik bir füzeyle vurduğunu duyurdu.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Husiler: İsrail'de Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduk

İstanbul

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada, İsrail'deki hedefleri genişletme tehdidinde bulundu.

Gazze Şeridi'ne saldırıların durmaması halinde İsrail'e saldırıları artırma tehdidinde bulunan Seri, "Filistin 2 süpersonik füzesiyle Nevatim Hava Üssü'nü başarılı bir şekilde vurduk" dedi.

"Yemen yönetimiyle, halkıyla ve ordusuyla Gazze'deki kardeşlerimizin maruz kaldığı katliamlara karşı eli kolu bağlı durmayacaktır" ifadelerini kullanan Seri, yönetimlerindeki silahlı kuvvetlerin Filistin'deki mazlumların zaferi ve savunması için tüm gücünü ortaya koyacağını dile getirdi.

Husilere bağlı güçlerin, düşmanları ABD'ye karşı koymaya devam edeceğini belirten Seri, Gazze'ye saldırılara son verilerek, yardımlar gönderilip, abluka kalkana kadar İsrail'in deniz seyrüseferine engel olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail yönünde atılan balistik bir füze sebebiyle uyarı sirenlerinin çaldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

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