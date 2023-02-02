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Dünya

Hunter Biden'ın "dizüstü bilgisayarı olayı" hakkında soruşturma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın avukatı, müvekkilinin dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin çalınarak paylaşılması hakkında savcılara cezai soruşturma başlatmaları çağrısında bulundu.

Islam Doğru   | 02.02.2023
Hunter Biden'ın "dizüstü bilgisayarı olayı" hakkında soruşturma çağrısı

New York

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Adalet Bakanlığı ve Delaware eyaleti başsavcısına konuyla ilgili mektup gönderdi.

Lowell mektupta, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki şahsi bilgilerin çalınması ve dağıtılmasıyla ilgili eski Başkan Donald Trump'ın ekibinden şahsi avukatı Rudy Giuliani ve eski danışmanı Steve Bannon ile bilgisayar tamir dükkanının sahibi John Mac Isaac hakkında cezai soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

İlgili kişilerin Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki içeriği incelemeye ve paylaşım için kopyalarını çıkarmaya hakkı olmadığını belirten Lowell, "Bu başarısız kirli siyasi numara, doğrudan Hunter Biden'ın özel ve kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi, sömürülmesi ve manipüle edilmesiyle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Mac Isaac’ın, o zaman Trump'ın şahsi avukatı olan Giuliani ile çalışarak Biden'ın kişisel verilerini "silah" olarak kullanıldığını savunan Lowell, "Politikacılar ve haber medyası, hukuka aykırı olarak erişilen, kopyalanan, dağıtılan ve manipüle edilen bu verileri gerçeği çarpıtmak ve Sayın Biden'a zarar vermek için kullandı." ifadesine yer verdi.

Olay

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'in Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

2020 Başkanlık seçimlerine haftalar kala yazılan söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'in o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

Daha sonra Elon Musk'ın duyurduğu Twitter ifşaatlarında da şirket yöneticileri arasındaki yazışmalar yayımlanmış, Hunter Biden ile ilgili haber linklerinin siteden kaldırıldığı ve buna yönelik paylaşımlara "güvenli değil" uyarılarının eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Başkan Joe Biden'ın aile üyeleriyle ilgili çıkan haberlerin Twitter'da sansürlenmesi ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde 6 Şubat'ta yapılacak oturumda da ele alınacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçilerin Biden ve Demokrat Parti üyelerine yönelik soruşturma taleplerinin, Biden'ın başkanlık dönemi sona erene kadar sıklıkla gündeme gelmesi bekleniyor.

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