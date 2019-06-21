Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
94,157.69
Altın
1,388.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Apple yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple, "MacBook Pro" model dizüstü bilgisayarlarının eski modellerinden bir bölümünü geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Emre Aytekin   | 21.06.2019
Apple yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor

Ankara

Apple'ın internet ürün destek sayfasında yayımlanan açıklamasına göre, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen "15 inç Retina ekranlı Macbook Pro" model dizüstü bilgisayarlardan bazıları "bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle" geri çağrıldı.

Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.

Geri çağrılan cihazlara sahip olanların, bilgisayarlarının bataryalarını değiştirmek üzere şirketin lisanslı satıcılarına, teknik servis sağlayıcılarına veya doğrudan teknik yardım birimine başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür