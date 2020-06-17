Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Türk heyeti Libya'da görüşme gerçekleştirildi.
logo
Dünya

HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 17.06.2020
HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

Londra

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

Bankanın çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, şubat ayında açıklanan fakat sonradan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planının yeniden uygulamaya konduğu kaydedildi.

HSBC yetkilileri tarafından AA muhabiri ile paylaşılan ve bankanın üst yöneticisi (CEO) Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, “Halihazırda 235 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz.” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Quinn, mart ayında salgın nedeniyle işten çıkartma planının askıya alındığını belirterek, “Şu anda birçok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve karantinadan çıkıyor. İlk çeyrekte karımızın azaldığını göreceksiniz. Tüm ekonomik tahminler oldukça zorlu bir döneme ilerlediğimize işaret ediyor. Bunun sonucunda işten çıkarmaların yeniden başlatılması için düğmeye basmak zorunda kalacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor

Benzer haberler

HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

Boris Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da satışa çıkıyor

Lufthansa Grubu 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Lufthansa Grubu 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
İngiltere'de 612 bin kişi işini kaybetti

İngiltere'de 612 bin kişi işini kaybetti

İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte

İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte