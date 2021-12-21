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Dünya

Honduras'ta devlet başkanı seçimini solcu aday Xiomara Castro kazandı

Honduras'ta 28 Kasım'da yapılan devlet başkanı seçimini, solcu aday Xiomara Castro'nun kazandığı resmen ilan edildi.

Sinan Doğan   | 21.12.2021
Honduras'ta devlet başkanı seçimini solcu aday Xiomara Castro kazandı

Bolivar

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Kelvin Aguirre, radyodan yaptığı açıklamada, Xiomara Castro'nun görevinin 27 Ocak 2022'de başlayıp 27 Ocak 2026'da sona ereceğini bildirdi.

Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisinin adayı Castro'nun, 1 milyon 716 bin 793 ile oyların yüzde 51,12'sini aldığını belirten Aguirre, iktidardaki Honduras Ulusal Partisinin adayı Nasry Asfura'nın ise yüzde 36,93 oy aldığını kaydetti.

Seçimlere 3 milyon 580 bin 527 vatandaşın katıldığını bildiren Aguirre, bunun, seçmenlerin yüzde 68,58'ine karşılık geldiğini kaydetti.

12 yıllık sağ iktidara son verdi

Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olup sağ partinin 12 yıllık iktidarına son veren Xiomara Castro, "Ülkenin ilk kadın devlet başkanı" olacak.

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