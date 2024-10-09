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Dünya

Honda, yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracak

Honda'nın direksiyondaki sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Honda, yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracak

Washington

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.

Direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, bunun da aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.

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