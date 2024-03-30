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Dünya

Hollanda'nın Ede şehrindeki rehine krizi sona erdi

Hollanda'nın Ede şehrindeki bir kafede bu sabah erken saatlerde başlayan rehine krizinin sona erdiği ve bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Selman Aksünger  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Hollanda'nın Ede şehrindeki rehine krizi sona erdi

AMSTERDAM

Hollanda polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Ede şehrindeki bir kafedekilerin rehin alındığını ve olayın terör amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.

Polis, sabah 3 rehinenin serbest bırakılmasının ardından bir süre sonra son rehinenin de bırakılmasıyla birlikte olayın sona erdiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kafeyi havaya uçurmakla tehdit etti

Yerel medya olayın yaşandığı Petticoat isimli ünlü kafenin sabah 04.00'e kadar devam eden bir etkinlik sebebiyle açık olduğu ve olayın saat 06.30 sularında polise aktarıldığını ifade edildi.

Görgü tanıklarına göre bir adam elinde silah ve patlayıcılarla kapanış saatinde kafeye girerek mekânı havaya uçurmakla tehdit etti ve içeridekileri rehin aldı.

Hollanda basınında, serbest bırakılan ilk 3 rehinenin üzerinde kafenin çalışanlarının giydiği kıyafetler olduğu, yerel saatle 12.30'da dördüncü ve son rehinenin de serbest bırakıldığı aktarıldı.

Son rehinenin serbest kalmasının ardından kar maskeli bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Çevredeki 150 ev tahliye edildi

Ede Belediye Başkanı René Verhulst, basına yaptığı açıklamada, rehine olayının sona erdiğini, olay boyunca şehir merkezindeki tüm dükkanlar kapalı tutulduğunu ve bölgedeki yaklaşık 150 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.

Olayın özellikle Paskalya tatilinin olduğu hafta sonuna gelmesi sebebiyle üzüldüğünü belirten Verhulst, belediye binasını mağdurlar ve tahliye edilenlere tahsis ettiklerini söyledi.

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