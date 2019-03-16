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Dünya

Hollanda'da Suriye gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Suriye'deki iç savaşın 8. yılında gösteri düzenlendi.

Abdullah Aşıran   | 16.03.2019
Hollanda'da Suriye gösterisi düzenlendi

Amsterdam

Suriye Komitesince Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Esed rejimi karşıtı sloganlar attı ve Suriye'deki katliamların durdurulması çağrısında bulundu. 

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "İdlib'i bombalamayı durdur" pankartı ile "Korkuyorum", "Özgür Suriye", "Sayın insanlık neredesin?" ve "Putin, Esed savaş suçlusu" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Suriye'deki halk ayaklanması, Beşşar Esed rejiminin 15 Mart 2011'de Dera ilinde başlayan rejim karşıtı barışçıl gösterileri şiddetle bastırmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

8 yılını dolduran iç savaşta, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

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