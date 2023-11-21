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Dünya

Hollanda'da seçim arifesinde yapılan oturma eyleminde "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapıldı

Hollanda'nın idari başkenti olan Lahey'de genel seçim arifesinde tren istasyonunda düzenlenen oturma eyleminde, "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapıldı ve hükümetin İsrail'e desteği eleştirildi.

Abdullah Aşıran  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Hollanda'da seçim arifesinde yapılan oturma eyleminde "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapıldı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

Lahey'de bir grup gösterici, tren istasyonunda oturma eylemi düzenleyerek Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

"Hollanda suç ortağı" ve "Şimdi ateşkes" dövizleri taşıyan göstericiler, "Rutte, elinde kan var", "Rutte göreceksin, Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

"Şu anda Hollandalı olmaktan utanıyorum"

Gösteriye katılan Hollandalı Dagmar Bosma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son haftalarda Hollanda istasyonlarında oturma eylemleri gerçekleşti. Özellikle bugün, seçim arifesinde, Lahey kentinde sesimizi duyurmak için yine yapıyoruz." dedi.

Oturma eylemlerine gerektiği sürece devam edeceklerini belirten Bosma, "Ateşkes sağlanana kadar. Daha sonra Gazze'nin işgali son bulana kadar. Filistin özgürleşene ve Filistinliler eşit haklara sahip olana kadar devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ellen van de Bovenkamp da "Şu anda Hollandalı olmaktan utanıyorum. Hollanda, askeri yardım yoluyla Gazze'nin bombalanmasını aktif olarak destekliyor. Derhal ateşkes sağlanmalı. Bunun yerine Hollanda hala İsrail'i destekliyor. Buna inanamıyorum." diye konuştu.

Niels Niessen de bugünün en önemli mesajının Gazze'de ateşkes çağrısı ve Hollanda'nın İsrail'e desteğine karşı protesto olduğunu ifade etti.

Hollanda'da yarın genel seçim düzenlenecek.

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