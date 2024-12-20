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Dünya

Hollanda'da rekor sayılan 11 günün ardından güneş açtı

Hollanda'da rekor sayılabilecek 11 günlük aranın ardından güneş yüzünü tekrar gösterdi.

Lejla Biogradlija  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Hollanda'da rekor sayılan 11 günün ardından güneş açtı

Ankara

Bulutlu havasıyla bilinen Hollanda'da 1993'ten bu yana güneşsiz geçen en uzun süre yaşanırken, bugün bulutların arasından yüzünü gösteren güneş Hollandalıları sevindirdi.

Hollanda'da yeni yılın da yaklaştığı bugünlerde kapalı havanın rekor sayılabilecek sürede etkisini göstermesinin ardından güneşin çıkması, insanların sokağa çıkmasına neden oldu.

Hava durumu sitesi Weeronline'ın verilerine göre, 9 Aralık'tan bu yana aralıksız bulutlu ve kasvetli seyreden hava durumu, son 31 yılın "güneşsiz geçen en uzun süresi" olarak ifade edildi.

Hollanda'da hafta sonunun da yağmurlu ve güneşli geçeceği belirtildi.

Bu arada Hollanda, 1959'da da 14 gün güneşsiz kalmıştı.

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