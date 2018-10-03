Hollanda'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar artıyor

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Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) hazırladığı raporda, ülkede aşırı sağcıların özellikle Müslümanlara karşı şiddet içeren ırkçı fikirlerinin ve ifadelerinin 2014-2015 yıllarından itibaren önceki yıllara göre giderek arttığı belirtildi.

Raporda, aşırı sağcı grupların daha önce neo-Nazi, faşist ve antisemitizm varken artık özellikle İslam karşıtı fikirlerin daha yaygın olduğu ifade edildi. Raporda, ülkede oluşan ortamla ilgili kaygı duyulduğunun altı çizildi.

İfadelerin giderek daha çok şiddet içerdiği, agresif ve kışkırtıcı olduğu ve silaha yönelik ilginin arttığına dikkat çekilen raporda, çok çabuk şiddete başvurulmasa da bireysel ya da küçük grupların şiddet kullanma riskinin eskiye göre daha yüksek olduğu vurgulandı.

Mevcut aşırı sağcı grupların sayılarının aynı kaldığı ama özellikle sosyal medya aracılığıyla daha çok kişiye ulaşıldığı ve uluslararası aşırı sağcı gruplarla iş birliği içerisinde oldukları belirtildi.

Muhabir: Abdullah Aşıran