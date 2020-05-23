Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 5 bin 811'e çıktı.

Abdullah Aşıran   | 23.05.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 10 artarak 11 bin 659'a ulaştı.

Vaka sayısının 176 artışla 45 bin 64'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 artarak 5 bin 811'e yükseldi.

Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, 6 Mayıs'ta açıkladığı ikinci aşamadan itibaren gevşetilecek tedbirlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldığını bildirmişti.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak. Teraslarda sayı sınırlaması da olmayacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelme yasağı sona erecek.

Ortaöğretim kurumları da 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla 2 Haziran'da açılacak.

İkinci aşamadan itibaren yolcuların maske takma mecburiyeti bulunan toplu taşıma araçlarında bu kurala uymayan 13 yaş üstündekilere 95 avro ceza kesilecek.

26 bölgede deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret uygulaması ise 26 Mayıs'ta daha fazla bölgede uygulanacak.

Ülke genelinde ziyaret kısıtlamasının 15 Haziran'da tamamen sona ermesi bekleniyor.

Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken, yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı.

Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.

1 Eylül'den itibaren de tüm spor tesisleri açılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti
Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor
İran'da türbeler ve kutsal mekanlar yarın açılıyor
Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu 'online' olarak toplandı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu 'online' olarak toplandı

TRT evde kalan seyircileri Ramazan Bayramı'na özel içerikleriyle buluşturacak

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi

Taksicilerden temassız ödemeye destek

Taksicilerden temassız ödemeye destek
'Vefa Grupları'nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

'Vefa Grupları'nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti

Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti