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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı, son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.

Abdullah Aşıran   | 07.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Rotterdam

Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgiler güncellendi.


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Açıklamada, ülkede son 24 saatte 292 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 427'ye ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 777 artarak 19 bin 580'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 234 artışla 2 bin 101 olduğu kaydedildi.

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