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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 795'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 4 bin 795'e ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 30.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 795'e çıktı

Rotterdam

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 10 bin 769 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 514 artarak 39 bin 316'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 84 artışla 4 bin 795'e yükseldi.

RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısı daha yüksek.

Öte yandan, bu zamana kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 884 sağlık personelinden 458'i hastaneye kaldırıldı, 9'u da hayatını kaybetti.


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