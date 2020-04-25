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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 409'a çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 120 artarak 4 bin 409'a ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 25.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 409'a çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 10 bin 381 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 190'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 120 artışla 4 bin 409'a yükseldi.

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