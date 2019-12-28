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Dünya

Hollanda'da 'İdlib'i kurtar' gösterisi

İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılar Amsterdam'da protesto edildi.

Abdullah Aşıran   | 28.12.2019
Hollanda'da 'İdlib'i kurtar' gösterisi

Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılar protesto edildi.

Suriyeliler tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Esed rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar attı, İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"İdlib'i kurtar", "Suriye'deki savaşı durdur", "Zaman doldu, Putin ve Esed'i savaş suçlarından yargı önüne çıkar" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib'de ve Suriye'nin diğer illerinde yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, "İdlib'i bombalamayı durdur", "Esed ve Putin defol" ve "Özgür Suriye" sloganları attı.

Mumlarla "İdlib'i kurtar" ifadesinin yazıldığı gösteride Suriye'de bazı katliamlarda yaşananlar canlandırıldı.

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