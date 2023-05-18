Dolar
19.79
Euro
21.41
Altın
1,976.19
ETH/USDT
1,825.40
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
4,569.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Hollanda'da hükümet ile çiftçiler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasında yaklaşık 24 saat süren görüşmelerde anlaşmaya varılamadı.

Selman Aksünger  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Hollanda'da hükümet ile çiftçiler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

Amsterdam

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Piet Adema, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir günün ve gecenin ardından önemli adımlar attık. Kurum temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı kavramlarda mutabakata vardık ve bu bilgilerle bir 'Tarım Anlaşması'na gidiyoruz. Görüşmeler devam edecek." dedi.

Adema, görüşmelerin sürdürülebilir tarıma ilişkin dört önemli noktaya odaklandığını belirterek 2040 iklim hedefleri ve tarım faaliyetlerinin geleceğinin ele alındığını aktardı.

Çiftçiler, bankacılar, gıda toptancıları ve çevre kurumlarından temsilcilerin yer aldığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığını kaydeden Adema, "Sürecin devamına ilişkin inancımı koruyorum." ifadesini kullandı.

Saat 03.30 sıralarında sona eren, yaklaşık 24 saatlik görüşmelerin daha ne kadar devam edeceğine ilişkin bilgi vermeyen Adema, anlaşmaya varmanın haftalar alabileceğine dikkati çekti.

Yaklaşık 30 bin üyesi olan LTO çiftçi grubunun başkanı Sjaak van der Tak da Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetle anlaşamadıkları konuların başında tarım ve çiftçiliğin finansmanı, faaliyetlerine devam etmek isteyen çiftçilerin geleceği, gübre ve toprak kullanımı gibi hususların geldiğini vurguladı.

Görüşmelere bu konular üzerinden devam edeceklerini kaydeden van der Tak "Hükümetten somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Tarım Anlaşması" hazırlığı

Bakan Adema, ülkede tarım politikalarının 2040'a kadarki geleceğine ilişkin çiftçiler, gıda sektörü temsilcileri, çevre kurumları ve bankalarla yaptığı görüşmeler neticesinde bir "Tarım Anlaşması"sı hazırlamayı hedefliyor.

Kamu yayıncısı NOS'un haberinde, Tarım Anlaşması kapsamında hükümetin, 6,7 milyar avro kaynak hazırladığı ve çiftçilere sürdürülebilir tarım faaliyetlerinde kullanmaları için yıllık ek 600 milyon avroluk bütçe ayırmayı planladığı aktarıldı.

Çiftçiler ise hükümetin azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50 azaltma hedefleri kapsamında tarım alanında aldığı kararlara karşı çıkarken bunların ülkede çiftçilerin faaliyetlerinin bitmesi anlamına geldiğini iddia ediyor.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz

Hollanda'da hükümet ile çiftçiler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

İngiltere ve Hollanda, Ukrayna'ya destek için "uluslararası koalisyon" oluşturmaya çalışacak

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatı

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatı
Hollanda'da şampiyon Feyenoord

Hollanda'da şampiyon Feyenoord
Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet