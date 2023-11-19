Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.80
ETH/USDT
1,983.90
BTC/USDT
36,966.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cardiff’te havalimanında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi.

Abdullah Aşıran  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi, Binnenrotte Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, şehir merkezinden geçerek aynı meydanda bitirdi.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", ”Ateşkes, şimdi”, “Soykırımı durdur”, "Bebek katili" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin”, “Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı” ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarının dalgalandığı gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşandığı vurgulanarak, ateşkes çağrısında bulunuldu, Hollanda hükümetinin, savaş suçu işleyen ve insan hakları ihlalleri yapan İsrail’i destekleyerek soykırıma ortak olduğuna işaret edildi.

Hollandalı gösterici Laura van Bree, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının korkunç olduğunu ve bu kadar uzun sürmesine inanamadığını söyledi.

Bu çağda bu saldırılarının olmasına anlam veremediğini belirten van Bree, “Bunun olabileceğine gerçekten hayret ediyorum.” dedi.

Van Bree, “Öldürülen tüm masum insanlara destek vermek ve şu anda yaşananların gerçekten kabul edilemez olduğunu göstermek için buradayım.” ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin İsrail’e olan tüm desteğini durdurması gerektiğini ifade eden van Bree, “Ben olsam tüm diplomatik ilişkileri keserdim." diye konuştu.

Christiaan Schoonenberg de, İsrail’in Gazze’ye saldırısına ve Hollanda hükümetinin buna karşı tutumuna karşın sesini duyurmak için gösteride olduğunu dile getirdi.

Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunması ve Filistinlilerin kaderi için adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Schoonenberg, “Filistin halkı ile dayanışma için buradayım.” dedi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri olaysız sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi
Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı
15 ilde "turuncu", 16 ilde "sarı" meteorolojik uyarı
Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Benzer haberler

İsrailli bir bakan daha Gazze’deki Filistinlilerin “başka ülkelere yerleştirilmesini” istedi

İsrailli bir bakan daha Gazze’deki Filistinlilerin “başka ülkelere yerleştirilmesini” istedi

Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi

Filistin'den "İsrail, Gazze'ye saldırmak için asılsız haberler üretti" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsrail polisi, "İsrailli sivil zayiat" haberi yapan ulusal basını sorumsuzlukla suçladı

İsrail polisi, "İsrailli sivil zayiat" haberi yapan ulusal basını sorumsuzlukla suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet