Hollanda'da Denk Partisi'nin AP seçimleri liste başı adayı açıklandı

Denk Partisi Avrupa Parlamentosu Seçimleri liste başı adayı Tonca, "Hem Hollanda'da hem Avrupa'da artan İslamofobiye, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, sağ ve aşırı sağ partilerin yükselişine karşı artık Avrupa'da da sesimizi duyuracağız." dedi.

Fotoğraf: AA / Abdullah Aşıran

ROTTERDAM

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için liste başı adayını açıkladı.

Denk Partisi, Rotterdam'daki parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AP seçimleri için liste başı adayının Apeldoorn Belediyesinde Hrıstiyan Birlik Partisi (CDA) adına 14 yıl belediye meclis üyesi olarak görev yapmış Türkoloji bölümü mezunu Türk kökenli Ayhan Tonca olduğunu açıkladı.

Tonca, basın toplantısında yaptığı konuşmada, artık sadece Hollanda'da değil tüm Avrupa'daki sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için AP seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Uzun yıllardır Hollanda siyasetinde bulunduğunu belirten Tonca, "Bu görev benim için büyük bir onur. Son yıllarda hem Hollanda'da hem Avrupa'da artan İslamofobiye, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, sağ ve aşırı sağ partilerin yükselişine karşı artık Avrupa'da da sesimizi duyuracağız. İnşallah bugünden itibaren çalışmalara başlayacağım." dedi.

Tonca, 2006 yılında CDA partisinden milletvekili adayıyken partinin programındaki 1915 olaylarına ilişkin iddiaları kabul etmediğinden dolayı partiden ihraç edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geert Wilders'in Özgürlükler Partisinin (PVV) yükselişinden dolayı oy kaybı kaygısıyla bütün partilerde sağa doğru bir kayma oldu. Bundan dolayı artık bizim gibiler seslerini o partilerin içerisinde duyuramıyor. Dışlanıyoruz ve yeni imkanlar verilmiyor. Sadece Türklerin değil Hollanda'da azınlık toplulukların da sesi olan Denk Partisini bu yüzden ve şeffaf siyasetinden dolayı seçtim. Çünkü bu bir ihtiyaç. Hollanda'da olduğu gibi bunu Avrupa'da da yapacağız."

"Denk Partisinin sesi gür şekilde duyulacak"

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da gece gündüz çalışarak 20 yıllık bir plan hazırladıklarını belirterek, "2017 yılında yapılan genel seçimlerde 3 milletvekili ile Hollanda Parlamentosunda, 2018'de yapılan yerel seçimlerde ise 13 belediyede 33 belediye meclis üyesi ve bölge komisyon üyesi ile bunu başardık. Hollanda'da 20 Mart 2019'daki eyalet seçimleri aracılığı ile 2 senatör ve daha sonra 23 Mayıs'taki AP seçimlerinde ise 2 vekil çıkarmayı hedefliyoruz. Denk Partisinin sesi 5 demokratik mercide gür bir şekilde duyulacak." ifadesini kullandı.

Kuzu, herkesin artık Denk Partisinin vazgeçilmez bir parti olduğunun farkında olduğunu kaydederek, "Avrupa'da son yıllarda aşırı sağın artışından dolayı 2019'daki yapılacak seçimler yetmiyor. Ayhan Tonca ile AP'de bir kapı daha açarak Avrupa'daki eş değerliliği ve adaleti ön planda tutan insanlarla sadece Hollanda'da değil Avrupa'nın 5 ülkesinde 25 parlamenter çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

"2019 yılında da tarih yazacağız"

Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk de Hollanda'da Denk Partisi'nin 2017 ve 2018 yılından sonra 2019'da da bir tarih yazacağına inandığını söyledi.

Hollanda'daki bazı partilerin ülkedeki değişimi göremediklerini dile getiren Öztürk, "Sesi duyulmayan kesimin sesi olamıyorlar. Bazı siyasetçiler bu partiler içerisinde ezildiklerini ve terk edildiklerini artık görmek istemiyorlar. Bu yüzden orada olan yanlışları düzeltmek için bizlerle beraber çalışmayı seçtikleri için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da AP seçimleri 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

Muhabir: Abdullah Aşıran