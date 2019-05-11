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Dünya, Ramazan 2019

Hollanda'da 'Cami Meydanı'nda sokak iftarı

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami tarafından "Cami Meydanı"nda sokak iftarı düzenlendi.

Abdullah Aşıran   | 11.05.2019
Hollanda'da 'Cami Meydanı'nda sokak iftarı

Utrecht

Hollanda’nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından düzenlenen sokak iftarına yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

İftar programına, Hollandalı semt sakinleri ve aileleri ile Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Utrecht Polis Teşkilatı, savcılık, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de iştirak etti.

Dışarıda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide topluca akşam namazı kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı, cumartesi günü tekrar düzenlenecek.

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