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Dünya

Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler törenle anıldı

Hollanda'da 12 Ekim 1979'da terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen dönemin Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler törenle anıldı.

Abdullah Aşıran  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler törenle anıldı

Lahey

Lahey Büyükelçiliğinin önünde Marmaris'teki Şehit Ahmet Benler İlkokulu ile eş zamanlı düzenlenen törende şehit Ahmet Benler'in anıtına çelenk konuldu.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, yaptığı konuşmada, Ahmet Benler gibi şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde görevleri başındaki bazı diplomatların da ASALA ve diğer terör örgütlerince katledildiklerine dikkati çeken Ünal, "Kahpece katledilen diplomatlarımızın ve aile bireylerinin aziz hatıraları önünde de bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Şehitler ölmez ancak ve sadece unutuldukları zaman ölür. Bizim amacımız, onları her daim yaşatmaktır." dedi.

Ahmet Benler'in anısına büyükelçiliğin bahçesinde bir ağaç diktiklerini belirten Ünal, "Her fidan bir hayattır. O fidanın evladımızı buradan sonsuzluğa kadar temsil edeceğine inanıyoruz. Çok çalışkan ve başarılı bir öğrenci olan Ahmet evladımız yaşasaydı eminiz ki bugün ülkemizde ve belki dünyada çok önemli bir yerde olacaktı. Terör maalesef onu aramızdan çok erken bir zamanda aldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Benler, 12 Ekim 1979'da Lahey Büyükelçiliğine 100 metre mesafede terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti.

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