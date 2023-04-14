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Dünya, Ramazan 2023

Hollanda'da 800 üniversiteli genç, sokak iftarında buluştu

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Üniversiteliler Birliğince (IGMG Studenten) organize edilen sokak iftarında ülkenin çeşitli bölgelerinden üniversiteli gençler birlikte iftar yaptı.

Abdullah Aşıran  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Hollanda'da 800 üniversiteli genç, sokak iftarında buluştu Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

Rotterdam'da sokak iftarı, yaklaşık 800 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinde, bir tarafı kütüphane, bir tarafı kültürel yemeklerin sunulduğu Markthal ve diğer tarafı da tren, metro ve tramvay istasyonu olan Blaak Meydanı'nda üçüncü kez düzenlendi.

İftar programının açılışında Avrupa Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması birincisi Furkan Vural tarafından Kur'an okundu. IGMG İrşad Başkanı Uğur Demirci ramazanla ilgili konuştu.

IGMG Studenten Başkanı Şevket Kılıç, AA muhabirine, sokak iftarı programını üç yıldır aynı meydanda düzenlediklerini söyledi.

Geçen sene yaklaşık 450 öğrencinin sokak iftarına katıldığını aktaran Kılıç, sonrasında oluşan yoğun talep nedeniyle bu yıl konuk sayısını iki katına çıkardıklarını ve iftara yaklaşık 800 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Bu sene iftarın yanı sıra farklı bir konsept uyguladıklarını belirten Kılıç, “IGMG’nin çıkardığı Hollandaca Kur’an-ı Kerim'lerden buraya 300 tane getirdik. 'Dava' standı kurduk. Camilerimizden katılan gençler Hollandalılarla, Almanlarla, İngilizlerle diyalog kurup İslam'ı anlattılar ve Hollandaca Kur’an-ı Kerim hediye ettiler. İftara davet edince şaşırıyorlar ve sadece Müslümanlara olduğunu zannediyorlar.” dedi.

Müslüman gençlerle beraber bir gün oruç tutan ve sokak iftarına katılan Rotterdam Belediyesi Encümen Üyesi Tim Versnel ise, sokak iftarının çok sayıda gencin bir arada olduğu güzel bir buluşma olduğunu ve büyük bir misafirperverlik ile karşılandığını kaydetti.

Versnel, “Geçen yıl ilk defa bir gün oruç tuttum, o kadar özeldi ki bu yıl tekrar tutmaya karar verdim. İslam kültürüne giderek daha fazla ilgi duymaya başladım. İş arkadaşım olan Rotterdam Belediyesi Encümen Üyesi Enes Yiğit'in daveti üzerine geçen sene oruç tuttum. Bunun için pişman değilim.” ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Job ise, sokak iftarının çok güzel bir ortam olduğunu ifade ederek, “Bunu böyle bir ortamda hiç yaşamadım. Meslektaşlarımdan ve arkadaşlarımdan ramazanda oruç tuttuklarını duyuyorum ama bu şekilde toplu bir ortamda bir araya geldiklerini henüz görmemiştim. Herkesin bu şekilde iftarlarda bir araya geldiğini öğrendim. Bence bu gerçekten güzel.” diye konuştu.

Üniversiteliler ve katılımcılar, iftar sonrası meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde akşam namazı kıldı.

İftara katılan bazı Müslüman gençler oradan geçen gayrimüslimlere İslam’ı anlatarak Hollandaca Kur’an-ı Kerim dağıttı.

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