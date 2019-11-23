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Dünya

Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi

Schiedam kentinde 1980'li yıllardan beri gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla toplumda öncü olan Mehmet Kılcı, Mustafa Güngör, İrfan Ulusoy ve Dursun Ali Başalan kraliyet nişanına layık görüldü.

Abdullah Aşıran   | 23.11.2019
Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi Fotoğraf: Nuray Budak/AA

Schiedam

Hollanda'da 4 Türk'e, 40 metrekarelik caminin külliyeye dönüştürülmesine ve orada yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona sağladıkları katkı nedeniyle kraliyet nişanı verildi.

Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi (YİM) camisinin salonunda düzenlenen törende, 81 yaşındaki Mehmet Kılcı, 77 yaşındaki Mustafa Güngör ve 63 yaşındaki İrfan Ulusoy, kraliyet nişanını Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers'in elinden aldı.

Kraliyet nişanına layık görülen fakat geçen ay vefat eden 1938 doğumlu Dursun Ali Başalan'ın nişanı ise oğlu Mükremin Başalan'a verildi.

Schiedam'da 1980'li yıllardan beri gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla toplumda öncü olan Kılcı, Güngör, Ulusoy ve Başalan, YİM camisinin yapım sürecine baştan sona kadar sağladıkları katkı ve orada yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona verdikleri destek dolayısıyla kraliyet nişanına layık görüldü.

"40 yıl sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçti"

Sivaslı olan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine kraliyet nişanı verilmesi dolayısıyla duygulandığını söyledi.

Kraliyet nişanı almayı beklemediğini belirten Ulusoy, "Büyük bir sürpriz oldu. 40 yıllık zaman bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. İnsan ister istemez duygulanıyor. Bize bu güzellikleri nasip ettiği için Allah'a hamd olsun." dedi.

Karabüklü olan Güngör de "Biz bu zamana kadar Allah rızası için gönüllü çalıştık ve kimseden bir takdirname beklemedik fakat bizi böyle bir nişana layık gördükleri için çok memnun olduk, gururlandık." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar farklı bölgelerden 100'den fazla Türk kraliyet nişanı almaya hak kazandı.

Kral Willem Alexander'in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında dağıtılan nişan konusunda, Kılcı, Güngör, Ulusoy ve Başalan için yapılan özel başvuru üzerine ayrı bir prosedür işletildi.

Sembolik değeri olan nişanı bu yıl ülke genelinde 1003'ü kadın olmak üzere 2 bin 864 kişi almıştı. Kraliyet nişanı almaya hak kazananların en yaşlısının 94, en gencinin ise 25 yaşında olduğu belirtilmişti.

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