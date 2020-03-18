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Dünya, Koronavirüs

Hollanda Sağlık Bakanı Kovid-19 oturumunda bayıldı

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Selman Aksünger   | 18.03.2020
Hollanda Sağlık Bakanı Kovid-19 oturumunda bayıldı

Netherlands

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.

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