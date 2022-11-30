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Dünya

Hollanda 2035'e kadar iki yeni nükleer santral kurmayı planlıyor

Hollanda hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Borssele köyünde 2035'e kadar iki yeni nükleer santral kurmayı planlıyor.

Selman Aksünger   | 30.11.2022
Hollanda 2035'e kadar iki yeni nükleer santral kurmayı planlıyor

Amsterdam

RTL televizyonunun haberine göre, hükümet artan enerji ihtiyacının karşılanması ve karbondioksit emisyonunun azaltılması hedeflerine ulaşmak için 2035'e kadar iki yeni nükleer santralin daha faaliyete geçmesini amaçlıyor.

Haberde, nükleer santrallerin faaliyete geçmesi durumunda yıllık 1650 megawata kadar elektrik üretebileceği ve bunun ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 11 ila 15'ini karşılayacağı kaydedildi.

Ülkenin güneybatısındaki Borssele köyünde yapılması planlanan santraller için ilk olarak 5 milyar avro bütçe ayrıldığı, toplam maliyetin henüz açıklanmadığı belirtildi.

2025-2028 yıllarında inşası planlanan santrallerin 2035'te faaliyete girmesi hedefleniyor.

Hollanda'da nükleer santraller

Ülkedeki ilk nükleer santral 1969'da faaliyete geçen ve 1997'de kapatılan Dodewaard nükleer santrali olurken, halihazırdaki tek aktif nükleer santral ise 1973'te Borssele köyünde yapıldı.

Yıllık 482 megawat kapasiteli santralin Aralık 2033'te kapatılması öngörülüyor.

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