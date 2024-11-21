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Dünya

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 29 Aralık'ta yapılacak

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Lejla Biogradlija  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 29 Aralık'ta yapılacak

ZAGREB

Hükümet oturumunun ardından basına konuşan Adalet, İdare ve Dijital Dönüşüm Bakanı Damir Habijan, cumhurbaşkanlığı seçimi için resmi tarihin 29 Aralık olduğunu belirterek, resmi adaylık başvurularının da 29 Kasım'da başlayacağı bilgisini paylaştı.

Adaylık için gerekli 10 bin imzanın 29 Kasım'dan itibaren 12 gün içinde Devlet Seçim Komisyonuna (DIP) teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Habijan, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda ise ikinci turun 12 Ocak 2025'te yapılacağını söyledi.

Bu arada, ülkede cumhurbaşkanlığı için aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in de bulunduğu toplam 12 potansiyel aday bulunuyor.

Hırvatistan'da en son cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'da yapılmıştı.

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