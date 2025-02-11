Dolar
36.01
Euro
37.12
Altın
2,917.91
ETH/USDT
2,653.80
BTC/USDT
97,282.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor
logo
Dünya

Hırvatistan'da Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İstanbul'un Gözü" olarak da anılan Ara Güler'in günlük yaşamda insan hallerini gösterdiği 19 fotoğrafından oluşan sergi açıldı.

İsmail Özdemir, Stipe Majic  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Hırvatistan'da Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Ara Güler Müzesi ve Doğuş Grubu işbirliğiyle Kranjcar Galerisi'nde açıldı.

Sergiye, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic'in yanı sıra büyükelçiler, yerel yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada, Güler'in kendisini her zaman bir foto muhabiri olarak gördüğünü ancak fotoğraflarında sanatsal gücün açıkça fark edildiğini söyledi.

Ara Güler Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye ise Güler'in fotoğraflarının Zagreb'de sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Özüye, sergideki fotoğrafların Güler'in mirasının küçük bir kısmını oluşturduğunu, eserlerin sanatçının imzasını ve Türkiye'nin zengin kültürel ortamını belgelediğini aktardı.

15 Şubat'a kadar açık kalacak sergide Ara Güler'in hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel gösterimi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5,2 ve 5,1 büyüklüğünde iki deprem
Samsun, Çorum ve Adana'da eğitime 1 gün ara verildi
Ege ve Marmara'da 8 ilçede deniz suyunda çekilme gözlendi
Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hırvatistan'da Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Hırvatistan'da Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet