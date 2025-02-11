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Dünya

Hırvatistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın orta kesimlerinde bulunan Zadar kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Lejla Biogradlija  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Hırvatistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Zagreb

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zadar ve çevre kentleri etkileyen 5,2 şiddetinde deprem kaydedildi.

Depremin komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedildiği ifade edildi.

Ulusal basın, Hırvatistan'da halkın deprem nedeniyle evlerinden çıktığını yazdı.

EMSC, artçı bir depremin de olduğunu belirterek, hasar veya can kaybına ilişkin ihbar gelmediğini kaydetti.

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