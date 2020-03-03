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Dünya, Koronavirüs

Hint politikacılardan Kovid-19 ile mücadele için ilginç öneriler

Hindistan'da politikacılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.03.2020
Hint politikacılardan Kovid-19 ile mücadele için ilginç öneriler

Ankara

Hindistan basınındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

Haripriya, "Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Kovid-19'a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BJP'den Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath da Uttarakand eyaletinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zihinsel stresin üstesinden gelinebilirse Kovid-19'un önlenebileceğini savundu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yükseğe" çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 945'i Çin'de olmak üzere 3 bin 116 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

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