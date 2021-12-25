Hint Okyanusu’ndaki depremin oluşturduğu tsunaminin üzerinden 17 yıl geçti
Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Hint Okyanusu depreminde 230 bin kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Hint Okyanusu’nda 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami felaketinin üzerinden 17 yıl geçti.
"Son 40 yılın en büyük doğal afeti" olarak bilinen ve 26 Aralık 2004’te meydana gelen deprem ve tsunamide, 230 bin kişi hayatını kaybetti, şehirler ve kasabalar yerle bir oldu.
Tsunami felaketi, aralarında Endonezya, Tayland, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Malezya ve Maldivler’in bulunduğu 14 ülkede 5 milyona yakın insanı evsiz bıraktı.
Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre de 1,7 milyon kişi evsiz kaldı.
Tsunami felaketinden en çok etkilenen ve depremin merkez üssüne en yakında bulunan Endonezya’nın Açe bölgesinde 170 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede şiddetli deprem binaların yıkılmasına neden oldu, sarsıntı sonrası sokağa çıkan Endonezyalılar 10 metre yüksekliğindeki dalgalarla karşı karşıya geldi.
8 ila 10 dakika süren depremin ardından oluşan tsunami dalgalarının boyunun 30 metreyi aştığı günün üzerinden 17 yıl geçti.
Dev dalgalar, Tayland’da binlerce turistin ölümüne yol açtı
Hint Okyanusu depremi ve tsunami, Tayland'da ülkenin beyaz kumdan plajlarında Noel'i kutlamak için gelen turistlerin yaklaşık yarısını oluşturduğu 5 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.
Sri Lanka'da trajedinin sembolü haline gelen Ocean Queen Express treni, dalgaların etkisiyle raydan çıkarak 1700'den fazla kişiye mezar olmuştu. Olay, "dünyanın en büyük demir yolu felaketi" olarak da tarihe geçmişti.
Bugüne kadar sismografla kaydedilmiş en büyük üçüncü deprem, yaklaşık 500 ila 600 saniye sürmüş, böylece yine bugüne kadar görülen depremlerin en uzun sürelisi olmuştu. Tüm gezegeni bir santimetre hareket ettiren, Alaska'ya kadar depremleri tetikleyen depremin merkez üssü Simeulue ile Sumatra arasındaydı.
Aktif volkanların yüzde 75'inin bulunduğu Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da felaketin ardından 2008'de tsunami alarmı için uyarı sistemleri kuruldu.
Bölgede yüksek dalgalar oluştuğunda erken uyarı sisteminin alarm durumuna geçebileceği ve uyarı sirenlerinin çalmasıyla acil müdahale ve halkı güvenli bölgeye tahliye çalışmasıyla can kayıplarının en aza indirilmesinin amaçlandığı duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.