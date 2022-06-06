Dolar
16.57
Euro
17.77
Altın
1,842.25
ETH/USDT
1,855.40
BTC/USDT
31,394.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
logo
Dünya

Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

Hindistan Savunma Bakanlığı nükleer kapasiteli ve 4 bin kilometre menzilli Agni-4 füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 06.06.2022
Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orta Menzilli Balistik Füze Agni-4'ün başarılı fırlatması, Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası'ndan yerel saatle yaklaşık 19.30'da gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Füze denemesinin, "Stratejik Kuvvetler Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen rutin kullanıcı eğitimlerinin bir parçası" olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, testin Hindistan'ın "güvenilir askeri caydırıcılık kapasitesine sahip olma politikasını" teyit ettiği kaydedildi.

Hindistan 27 Mart'ta Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etmişti.

Öte yandan ülkede, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesinin başarıyla test edildiği açıklanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır
Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak
Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki

Hint yetkililerin 'Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri' İslam dünyasında tepkiyle karşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığından 'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddialarına açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından 'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddialarına açıklama
Hindistan, şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı

Hindistan, şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı