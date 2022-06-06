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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD'liye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

Ali Cura   | 06.06.2022
Rusya'dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD'liye yaptırım kararı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasetçi, iş insanı ve topluma mal olmuş kişilere karşı sürekli genişlettiği yaptırımlara yanıt olarak 61 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Söz konusu yaptırımlara önde gelen askeri sanayi yöneticileri, medya platformları ve derecelendirme ajansları yöneticileri, uçak ve gemi firmaları yöneticileri bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Rus siber saldırısı iddialarını yayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin listede yer aldığı ifade edildi.

Yaptırım listesinde İletişim Direktörü Kate Bedingfield gibi Beyaz Saray'dan da bazı yetkililerin isimlerinin de yer alması dikkati çekti.


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