Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,113.98
Altın
1,965.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katılıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden 28 kişinin öldüğü bildirildi.

Emel Gözellik   | 16.09.2020
Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Ankara

Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1315, Brezilya'da 1201, Meksika'da 629 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana
İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından ayrıldı

Hindistan Meclisinde 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi öldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi öldü
İDDEF Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı

İDDEF Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı