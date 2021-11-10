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Dünya

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Hindistan’da kutsal olarak bilinen Yamuna Nehri’nin endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 10.11.2021
Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Ankara

CNN’in haberine göre, Yamuna Nehri’nde bazı vatandaşların, kar görüntüsüne benzer zehirli köpüğe rağmen dini ritüellerini gerçekleştirmek üzere nehirde yıkandığı kaydedildi.

Uzmanlara göre, endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpükler solunum ve cilt sorunlarına neden olabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içeriyor.

Nehirde yıkananlardan bazıları, suyun son derece kirli olduğunu ancak dini ritüellerini gerçekleştirmek için başka seçenekleri bulunmadığını ifade etti.

Press Trust of India’da da yer alan haberde, 15 botun nehrin temizlenmesi için görevlendirildiği bildirildi.

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