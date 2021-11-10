Dolar
9.79
Euro
11.28
Altın
1,855.33
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,624.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken: Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı dağıtımında rol oynayacak Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacağını duyurdu.

Kasım İleri   | 10.11.2021
Blinken: Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak

Washington

Blinken, ilk kez düzenlenen ve sanal ortamda yapılan Kovid-19 Salgını Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu.

Salgının sadece bir sağlık krizi olmadığına işaret eden Blinken, "Bu, aynı zamanda bir güvenlik krizi ve ekonomik ve insani krizdir. İşte bu yüzden, bu krize karşı adım atmak için sadece sağlık bakanları değil dışişleri bakanlarına ihtiyacımız var." dedi.

Antony Blinken, toplantı ajandasındaki acil konulardan birinin, aşıların dünya çapında adil dağılımını hızlandırma olduğunu dile getirerek, Kuzey Amerika ve Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası aşı olmuşken, Afrika'da nüfusun yüzde 10'dan azının aşıya eriştiğini kaydetti.

Kovid-19'a benzer salgınlara karşı gelecekte daha güçlü bir sağlık güvenliğinin temellerini şimdiden atmak gerektiğini ifade eden Blinken, bunlara hazırlık ve müdahale etme anlamında küresel bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi örgütlerin modernize edilerek güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), DSÖ, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Bankasının, Kovid-19 Veri İzleme Sistemi kurduğunu ve sistemin bugün devreye sokulduğunu kaydeden Blinken, "Dünya çapında ilk kez Kovid-19 hakkında en son bilgiler tek bir yerde toplanacak. Aşı oranlarından yoğun bakım ünitesine kabullere, taahhüt edilen dozlara ve verilen dozlara kadar her şey bugün başlatılan izleme sisteminde yer alacak." diye konuştu.

Blinken, üretilen aşıların dünya çapında adil dağılımını sağlamak üzere Küresel Kovid-19 Merkezi adı verilen kamu ve özel sektör ortaklığında yeni bir birim kuracaklarını açıkladı.

Amerikalı Bakan, bu birimin, tedarik zincirini yönetmenin yanı sıra, aşı alanlarını güvenli bir şekilde kurmak ve aşı uygulamalarını desteklemek gibi birçok konuda küresel bir koordinasyon ağı sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı
Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor
AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak
Almanya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Blinken: Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak

Blinken: Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak

Ukrayna: Sınırlarımızdaki güvenlik durumuna ilişkin ABD ile görüş ayrılığımız yok

Dr. Gündüz: ABD'de çocuk esirgeme tarihi çocukları annelerinden babalarından uzaklaştırma tarihidir

Pfizer-BioNTech, 3. doz Kovid-19 aşısının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Pfizer-BioNTech, 3. doz Kovid-19 aşısının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, 10 eski Beyaz Saray çalışanını ifadeye çağırdı
Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı 'önlemler' aldığını açıkladı

Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı 'önlemler' aldığını açıkladı