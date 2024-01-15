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Dünya

Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcunun saldırısına uğradı

Hint hava yolu şirketi IndiGo'nun iç hatlar uçuşunun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini duyuran pilot, bir yolcunun saldırısına uğradı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcunun saldırısına uğradı

Ankara

Hint medyasındaki haberlere göre, Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilota saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülere göre pilot, uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons ediyor.

Bu sırada bir yolcunun, hızla pilota yaklaşarak yüzüne vurduğu görülüyor.

Öte yandan, uçuşun 13 saat geciktiği belirtildi.

Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.


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